D'HRS an d'Medeziner hate géint e groussherzoglecht Reglement vum November 2015 geklot. Dora goung et ëm d'Nomenclature vun Akten an Zerwisser vun Dokteren, déi vun der Krankeversécherung en charge geholl ginn.

Am Februar 2016 waren d'Hôpitaux Robert Schuman an déi 10 Kannerdokteren a -chirurgen dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen. Si wollten d'Règlement grand-ducal annulléiert gesinn. Den Tribunal administratif hat hire Recours awer am Oktober irrecevabel erkläert, well keen Intérêt à agir vun den HRS an de Medeziner virgeleeën hätt. Dëst groussherzoglecht Reglement géif den éischte Riichter no fir Kannerdokteren a -chirurge verschidden Ausname fixéieren, wat d'Tariffer vu medezineschen Akten ugeet. Och wann an deem Règlement grand-ducal en aneren, méi héije Koeffizient fir verschidde medezinesch Akten anerwäerts festgehalen ass, waren déi éischt Riichter der Meenung, dass dat d'Situatioun vun den Hôpitaux Robert Schuman net direkt affektéiert. Den Tribunal hat donieft net fonnt, dass dowéinst en aneren Employeur méi attraktiv fir déi betraffen Doktere géif ginn. Et hätt och keng Inzidenzen op d'Pai vun de spezialiséierten Dokteren, well hir Bezuelung net ënnert där vun anerwäerts léich. Deemno géif et kee Schued ginn duerch dat groussherzoglecht Reglement a keen Intérêt à agir vun de Parteien. Am November haten d'HRS an d'Medeziner Appel géint dat 1. Uerteel ageluecht.



Déi zweet Riichter hu festgehal, dass et effektiv ënnerschiddlech Tariffer fir verschidde medezinesch Akte gëtt. Well Kannerdokteren a -chirurgen aus den Hôpitaux Robert Schuman manner froe kënne wéi aner Kollegen, hätte si genuch Intressi fir z'agéieren. Si géifen nämlech riskéiere manner ze verdéngen an an engem manner attraktiven Ëmfeld schaffen ze mussen. Hiren Appell wär dofir justifizéiert an dat éischt Uerteel ze reforméieren. Well den Tribunal den initiale Recours zu Onrecht irrecevabel erkläert hätt, vue dass kee sou en Intérêt à agir virgeleeën hätt, misst d'Affär zeréckgoen op den Tribunal administratif, deen dann awer anescht zesummegesat wär, dat, well déi éischt Riichter schonn zum Deel Stellung geholl hätten zur Legalitéit vum Règlement grand-ducal.