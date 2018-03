© RTL Mobile Reporter / H. Arellano

© RTL Mobile Reporter / H. Arellano © RTL Mobile Reporter / H. Arellano « ZréckWeider »

Eng Persoun gouf liicht blesséiert.Eng Ambulanz an d'Pompjeeën aus der Stad, grad ewéi d'Police waren op der Plaz.Um Mëttwoch de Moie kuerz no 6.30 Auer gouf eten Accident, bei deem en Auto an de Gruef geroden ass. Och hei gouf 1 Persoun liicht blesséiert. D'Ambulanz vun Esch, den Asazzenter vu Monnerech an d'Police waren am Asaz.