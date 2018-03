Hie krut ë.a. wéinst versichter Zuhälterei vu Mannerjäeregen de Prozess gemaach kritt hat. Dem Mann gouf virgehäit, am Mäerz 2016 zu Bous zwee jonke Meedercher Sue fir Sex gebueden an am Mee 2016, och zu Bous, versicht ze hunn, e jonkt Meedchen a säin Auto ze zéien; d'Meedercher haten tëscht 11 a 15 Joer.



Bei d'Prisongsstrof mam Sursis mat Oploe kënnt nach eng Geldstrof vun 1.000 € dobäi an d'Verbuet, fir Kontakt mat Mineuren ze hunn.