© MJUST

Et war Reformbedarf do, elo wëll ee mam neie Gesetzprojet de Jugendschutz stäerken. Wat d'Autorité parentale ugeet, esou soll den Transfert vun där, d'Ausnahm ginn. Elo wier et bal de Standardfall, esou de Justizminister Felix Braz. Mam Transfert vun der Autorité parentale géifen aner Problemer optrieden, zum Beispill wier et net förderlech fir d'Reintegratioun vun engem Mineur. De Maintien an a mat der Famill géif déi awer och méi responsabiliséieren.

Weider huet et geheescht, datt d'Mesure de garde provisoire an d'Mesure de placement d'urgence ëmbenannt gëtt.

Wichtege Punkt war da wéini ee Jonken op Schraasseg ënnert dem Jugendschutz kéint kommen. Do huet de Minister erkläert, datt am neie Gesetzestext d'Konditioune vill méi ageengt sinn, fir datt Jonker an de Prisong fir Erwuessener kënne geschéckt ginn. Dat wier just eng Iwwergangsphas. An et wier hei ofhängeg vun der Appreciatioun vum Riichter. Deen decidéiert no dräi Konditiounen, déi kumulativ musse sinn: et muss eng Infraktioun, wou zwee Joer Prisong drop stinn, festgestallt ginn, de Mineur muss eng Gefor fir déi ëffentlech Sécherheet duerstellen, an et muss eng absolut Necessitéit ginn.

Weider hunn d'Ministeren erkläert, datt am Kader vun der Reform weider Personal soll agestallt ginn. 4 Jugendriichter an 4 Substitute fir d'Jugendgeriichter.