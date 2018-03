De Soziolog Stenger iwwer déi "Big Four", also déi "Déck 4", woumat KPMG, Deloitte, PWC an Ernst&Young gemengt sinn.

Sebastien Stenger iwwer Big Four: Rep. Ben Frin



Déi sougenannt "Big Four", dat sinn d'Firmae fir Wirtschaftspréifung KPMG, Deloitte, PWC an Ernst&Young, hunn e ganz besonnesche System, fir jonk Leit ze rekrutéieren, si herno ënner Drock ze setzen an esou géif eng Aarbechtsmoral entstoen, déi der Responsabilitéit vun engem Auditeur net wierklech géif entspriechen.Dat seet de Soziolog Sebastien Stenger, deen de Ben Frin interviewt huet.

De Sebastien Stenger schafft fir d'Sorbonne zu Paräis, 2012 war e fir 3 Méint Stagiaire bei engem vun de Big Four, huet duerno Interviewe mat 50 vun hiren Employéë gemaacht an duerno e Buch geschriwwen, fir dat e vun der franséischer Zeitung Le Monde de Präis fir universitär Recherche krut. Jonk Universitäre géifen nom Up-or-Out-System agestallt ginn. Dat heescht: D'Leit géife streng bewäert ginn, ee par Rapport zum aneren, déi Bescht kommen an den nächste Grad, déi aner ginn opgefuerdert, de Cabinet ze verloossen."Dëse System kreéiert Drock", seet de Stenger, bei de Big Four geschafft ze hunn, heescht, zur Elite ze gehéieren a wier am CV méi wéi gäre gesinn an eng grouss Carrièresperspektiv fir spéider. Dofir loossen d'Leit sech stressen - et wéilt een net méi "null" si wéi een aneren ...Um Enn géife sech d'Employéen net duerch d'Responsabilitéit an hirer Aarbecht definéieren, mä eleng mat hire Carrièresperspektiven: Carrièrissem géif ganz uewe stoen, dat wier d'Kultur, amplaz Vertrauen an d'Wirtschaft ze vermëttelen, an dat wier net immens gutt fir d'Aarbecht vun engem Audit, och wat d'Qualitéit an d'Transparenz ugeet.Dorausser kéint e groussen Interessekonflikt entstoen: Wéi vill Vertraue kéint een nach an d'Big Four hunn? Si hätte jo eng kommerziell Logik a missten rentabel sinn ...Heescht am Kloertext, dass d'Big Four gäre mol géifen hir Employéen dozou unhalen, net allze streng ze auditéieren, et géif ëmmerhin ëm hir Clientë goen, seet de Sebastien Stenger.