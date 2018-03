Echangeur Schëffleng Vum 3. bis de 15. Abrëll sinn zwou Brëtellen zou

An zwar déi, wann een op der A13 vu Schengen kënnt an op Schëffleng/Féiz fuere wëll, an déi, fir op d'A13 a Richtung Lëtzebuerg-Esch-Péiteng ze fueren.