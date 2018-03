© AFP Archivbild

3 Mol 3 Méint Prisong mat Sursis an eng Geldstrof vun 1.000€ an eemol just eng Geldstrof vun 1.000€, dat war d'Uerteel, en Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht, an enger Affär, déi op den August 2013 zeréckgeet. An deem Kontext haten 3 Männer ënner anerem wéinst „Non-assistance à personne en danger“ de Prozess gemaach kritt. E véierten hat sech iwwerdeems wéinst Beschiedegung ze veräntweren.Deemools waren zwee Männer owes spéit an der Stad aus engem Bistro geflunn, doropshin hat ee vun hinnen e Plastiksbecher ugefaangen an an de Café gehäit, wouduerch e Canapé beschiedegt gouf. 3 Leit aus deem Bistro waren deem aneren dunn nogelaf. Op eemol loung dee Mann um Buedem a war vu sech, wuel well hie geschloe gi war. Déi 3 haten hien um Buedem leie gelooss a ware fortgaangen, obwuel d'Affer kee Liewenszeeche méi vu sech ginn hat. Dee Mann krut awer kee Schuedenersaz zougesprach.