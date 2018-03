Déi Lénk haten dat gefrot an d’Ministeren Carole Dieschbourg (Ëmwelt) an Etienne Schneider (Wirtschaft) waren och an der Kommissioun, fir Erklärungen ze ginn.

D’Stëmmung war ugespaant. D’Regierung wär sech net eens, sot dono den Deputéierte vun déi Lénk David Wagner. Villes wär onkloer an d‘Sëtzung wär net berouegend gewiescht an de Wirtschaftsministère hätt de Projet net gutt genuch preparéiert.

Den Etienne Schneider wonnert sech iwwert déi Kritik vun déi Lénk, datt si dogéint wären, datt 200 Aarbechtsplaze géife geschafe ginn. Et misst ee sech prinzipiell bewosst si, wat mer wëllen, wat eng gesond Industrie engem wäert wär... wann ee z.B. keng Bréifboîte-Firmae méi wéilt.

Et wär keng Chimie-Fabrick, déi wéilt op Lëtzebuerg kommen, näischt Grausames, wat een de Leit net kéint zoumudden. Et wär kee Problem do fir d’Waasser ze liwweren. D’Firma géif eng eege Kläranlag bauen. D'Ëmweltaspekter missten natierlech respektéiert ginn, seet de Wirtschaftsminister Etienne Schneider.

D’Diskussioune wär ganz ugereegt gewiescht, huet d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg gemengt. D'Prozedur wär eréischt am Ufank. Et wär eben e grousse Projet, deen een net all Dag um Dësch leien hätt an et wär noutwendeg, datt uerdentlech iwwert de Ressource-Verbrauch diskutéiert gëtt.