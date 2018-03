2017 war fir d’BIL en erfollegräicht Joer, an deem d’Bank hir Finanzziler konnt erreechen. Dat schreift hiren CEO Hughes Delcourt an engem Schreiwes.

© BIL

Dat vun der Bank geréiert Verméige konnt ëm 1 Milliard Euro erhéicht ginn a läit domadder elo bei eppes iwwer 39 Milliarden Euro, +4,5 % wéi d'Joer virdrun.



Duerch hir kommerziell Aktivitéite konnt d’Bank 500 Milliounen Euro Revenu anhuelen, hei sinn et souguer bal 8% méi wéi nach 2016. D’Nettoresultat läit bei 117 Milliounen Euro.



De Luc Frieden, President vum Conseil vun der BIL, huet d’Joer 2017 als e weidere Meilesteen an der Wuesstemsstory vun der BIL bezeechent.





Pressecommuniqué:

Résultats financiers de la BIL pour 2017

Une performance solide dans toutes ses activités

Luxembourg, le 29 mars 2018 : La Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL) annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour l'exercice 2017. La BIL affiche une performance solide dans toutes ses activités, avec une augmentation de 5,7 % du résultat net après impôts.

Résultat net après impôts : 117 millions EUR, +5,7 % (110 millions EUR en 2016)

Résultat d’exploitation des activités ordinaires avant impôts (hors plus-values et éléments non récurrents): 135 millions EUR, +9,3 % (124 millions EUR en 2016)

Actifs sous gestion : 39,4 milliards EUR, +4,5 % (37,7 milliards EUR en 2016)

Dépôts de la clientèle : 16,3 milliards EUR, +1,2 % (16,1 milliards EUR en 2016)

Prêts à la clientèle : 13,3 milliards EUR, +10,8 % (12 milliards EUR en 2016)

Ratio Common Equity Tier 1 : 12,21 %

Ratio d'adéquation des fonds propres : 16,48 %

La BIL signe une belle performance dans ses activités de Retail & Digital Banking, de Corporate & Institutional Banking et de Wealth & Investment Management. À 501 millions d’euros, les revenus provenant de ses activités commerciales ont augmenté de 7,9 %, une hausse importante et par ailleurs en ligne avec les objectifs de sa stratégie BIL2020.

Les actifs sous gestion ont progressé de 4,5 % pour atteindre 39,4 milliards d’euros, grâce à de nouvelles entrées nettes de 1 milliard d’euros et un effet de marché positif de 0,7 milliard d’euros. Les dépôts de la clientèle se sont inscrits en hausse de 1,2 % et s'élèvent désormais à 16,3 milliards d’euros. Cette progression plus marquée des actifs sous gestion par rapport aux dépôts s'explique par des initiatives de conversion de liquidités, en particulier au niveau du Wealth Management, qui ont pour but de procurer à nos clients un meilleur rendement sur investissement.

Les prêts à la clientèle (toutes activités confondues) se sont montés à 13,3 milliards d’euros, contre 12 milliards d’euros fin 2016, ce qui montre une fois encore tout le soutien que la BIL apporte à l'économie luxembourgeoise et aux entrepreneurs locaux.

Grâce à ces bonnes performances, le résultat net après impôts a grimpé de 5,7 %, pour s'établir à 117 millions EUR en 2017, contre 110 millions EUR en 2016.

Ces chiffres seront soumis à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la BIL le 27 avril 2018.

Hugues Delcourt, Président du Comité de direction : « Nous sommes fiers d’annoncer, que nous avons, cette année encore, atteint les objectifs fixés dans le cadre de notre stratégie BIL2020. Ces excellents résultats montrent que, grâce à la confiance de ses clients, au soutien de ses actionnaires et à l'engagement de ses collaborateurs, la BIL a retrouvé toute sa place en tant que banque universelle forte, en croissance, et profondément ancrée dans l'économie locale. Nous sommes heureux de constater que les investissements réalisés pour nous moderniser et pour devenir un leader de l'innovation au Luxembourg commencent à porter leurs fruits. »

Luc Frieden, Président du Conseil d'administration du groupe BIL : « 2017 représente un jalon important sur le chemin de croissance emprunté par la BIL ces dernières années. C’est le résultat de la stratégie à laquelle ont souscrit le Conseil d’administration et les actionnaires de la banque. Cette stratégie a pour but de consolider le statut de la BIL en tant que banque forte et financièrement solide, ancrée au Luxembourg, son marché domestique, et opérant également sur les régions frontalières et certains marchés étrangers. »

Des distinctions telles que le titre de « Best Bank in Luxembourg 2017 » octroyé par le magazine Global Finance et celui de « Bank of the Year Luxembourg » décerné par The Banker (pour la deuxième année consécutive) sont venues saluer une fois de plus la qualité des services de la BIL.

En septembre 2017, Legend Holdings Corp., une société d’investissements diversifiés cotée à la Bourse de Hong Kong, a annoncé le rachat de la participation de Precision Capital dans la BIL. Cette transaction est en cours d’analyse par la Banque centrale européenne, la Commission de Surveillance du Secteur Financier et les autres autorités de régulation compétentes.