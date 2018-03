"Wann e Belsch hei am Land Geld iwwert eng Gesellschaft uleet, da weess seng Steierautoritéit doheem am Prinzip doriwwer Bescheed."

Dofir suergt zanter enger Rei Joren den Informatiounsaustausch.



De Finanzminister Pierre Gramegna wëllt d'Opreegung ronderëm den Artikel am belsche "Soir" net verstoen, an deem geschriwwe gouf, dass belsch Famillen iwwer 40 Milliarden Euro a Lëtzebuerger Gesellschafte stiechen hätten.

D'Fro un de Finanzminister Gramegna war, ob een dann iwwerhaapt mat enger Gesellschaft kéint Steieren optimiséieren. Steieroptimiséierung kéint een op vill Forme bedreiwen, woubäi dat Wuert selwer dem Minister net gefält. Et géif sou gemaach ginn, wéi wann d'Leit am Ausland just wéilte Steier optimiséieren. Dat wier nëmmen deels wouer. Si géingen dat och maachen, fir a Saachen z'investéieren a well zum Beispill d'Gestion de trésorerie zu Lëtzebuerg besser gemaach gëtt.

Zu engem klengen Deel wier dat mat der Steieroptimiséierung also wouer, confirméiert de Minister. De "Soir"-Artikel géing awer gréisstendeels net méi de Realitéiten entspriechen. Al Geschichte géifen nees opgewiermt ginn.Do wier och näischt Illegales derbäi: Ee Kont oder eng Gesellschaft an engem aneren EU-Land opmaachen, wier dat Normaalst vun der Welt. Marché Unique heescht fräie Verkéier vu Wueren, Déngschtleeschtungen a Kapital an der EU, dat heescht all EU-Bierger dierf selwer wielen a wellechem EU Land e säi Kapital uleet a wou e wat fir eng Gesellschaft hält.Et kéint ee jo net déi ganz Globaliséierung an Internationaliséierung vun der Wirtschaft nëmmen ënnert dem Bléckwénkel vun der Steieroptimiséierung gesinn.Et wier och eng Fro vun der Fairness: An Europa sollte mer awer net bis an de leschten Detail Regelen opsetzen, wann dat am Rescht vun der Welt net géing gemaach ginn, esou nach de Pierre Gramegna.Hei ass alles legal.Dat ass awer grad de Problem, sot iwwerdeems den David Wagner vun déi Lénk am RTL-Interview.