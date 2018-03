Et ass e Sujet, deen ëmmer erëm wéinst konkrete Geriichtsaffären an der Aktualitéit steet an awer ass et keen Thema iwwert dat ee gäre schwätzt.

Lutte géint "Kannerpornografie" (29.03.2018) Et ass e Sujet, deen ëmmer erëm wéinst konkrete Geriichtsaffären an der Aktualitéit steet an awer ass et keen Thema iwwert dat ee gäre schwätzt.

Duerstellungen, déi Mannerjäreger fir sexuell Zwecker mëssbrauchen, sougenannte "Kannerpornografie".

De Parquet Jugendschutz kritt all Joer honnerte vu Plainten, wat d’Maltraitance vu Kanner ubelaangt. Am Beräich vun der "Kannerpornografie" gouf et 2017 eng 50 Dossieren. D’Donkelziffer vu Leit, déi sech an deem Beräich strofbar maachen, läit wuel méi héich. Scho mam Besëtz oder dem Opruffe vu "Kannerpornografie" mécht ee sech strofbar, mat Geld- a Prisongsstrofe bis 3 Joer. D’Verbreede vun entspriechendem Material gëtt mat bis zu 5 Joer Prisong bestrooft.

Servicer, déi dozou bäidroen, dass esou Fäll opgekläert ginn, sinn d’Beesecure Stopline an d’Police Judiciaire. Am Reportage begleede mer Leit, déi an dëse Servicer schaffen: d’Sally Stephany, wat eréischt zanter knappen zwee Méint am Team vun der Beesecure Stopline schafft an de Claude Weis, dee säi Beruff bei der Police Judiciaire schonn zanter 12 Joer ausüübt. A mir kucken, wéi präventiv Aarbecht kann ausgesinn a si mat ECPAT an enger Schoulklass ënnerwee: en Deel vum Material wat op deene Site verbreet gëtt, gouf nämlech ursprénglech vun de Jugendleche selwer produzéiert.



De Psycholog Jan Kossack am RTL-Interview



De Psycholog Jan Kossack war dann och am RTL-Interview. Hie schafft fir d’Erzéiungs- a Familljeberodung mat Jugendlechen, déi an dësem Kontext opfälleg gi sinn an encadréiert am Prisong och Patiente mat pädophillen Tendenzen.



Pädophilie ass effektiv en Tabuthema an eiser Gesellschaft. Wat ginn et da fir Ulafplaze fir Persounen, déi esou Neigunge bei sech entdecken?



Et ginn Ulafplaze fir Leit mat pädophillen Tendenzen, do kann een ënnert anerem ee Psycholog opsichen, hei eng Lëscht vun den zoustännege Psychologen. Oder et kann een de Site www.kein-taeter-werden.de consultéieren. Eng weider Ulafplaz fir Jonker, déi eng sexuell Virléift fir Kanner spieren ass de Site www.afp-solidarite-famille.lu.