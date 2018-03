Vum Staatsrot gouf et zwou formell Oppositiounen, déi dunn um Donneschdeg an der Landwirtschaftskommissioun vun der Chamber ugepasst goufen.

© AFP (Archiv)

Seelen war eng Chamberkommissioun esou séier riwwer, wéi déi vun der Landwirtschaft en Donneschdeg de Mëtteg. 20 Minutten, an d’Punkten um Ordre du Jour waren erduerch. En Donneschdeg de Mëtteg hat sech d’Landwirtschaftskommissioun gesinn, fir iwwert zwou formell Oppositiounen ze diskutéieren, déi de Staatsrot a sengem Avis complementaire iwwert den Déiereschutz avancéiert hat. Zum engen gëtt am Gesetzprojet iwwert sougenannten "animaux nuisibles" geschriwwen. Deen Terme wier ze vague, hat de Staatsrot gemengt. Deen hätt een ze vill kéinten deenen. D’Deputéiert wëllen elo eng europäesch Definitioun iwwerhuelen, an där vun Organismes nuisibles geschwat gëtt. Ee Beispill si Raten, déi mat Biociden bekämpft ginn.

Een anere Punkt, deen de Staatsrot kritiséiert hat, war deen, datt ee Juge d’instruction och soll eng Saisie réckgängeg kënne maachen. Dee Punkt gouf komplett gestrach, well en iwwerflësseg wier. An Zukunft soll ee Proprietaire een Déier kënnen ewech geholl kréien, dat soll schonn no zwou Woche kënne verkaf ginn. Wann de Besëtzer awer an där Zäit entlaascht géif ginn, wier d’Saisie souwisou hifälleg, huet et geheescht.