De séieren Tram (29.03.2018) Ronn 40 Prozent vun de Residante benotzen aktuell den Auto fir een Trajet vu manner ewéi 1 Kilometer, dat geet aus enger rezenter Etüd vun der Regierung ervir.





Ronn 40 Prozent vun de Residente benotzen aktuell den Auto fir een Trajet vu manner ewéi engem Kilometer, dat geet aus enger rezenter Etüd vun der Regierung ervir. Fir eben d’Mobilitéit an Zukunft ze verbesseren, schafft d’Regierung den Ament un enger nationaler Strategie, dem "Modu 2.0". Dat fir der nächster Regierung eng Méiglechkeet ze ginn, am concernéierte Beräich iwwert 2020 eraus ze plangen. Vill gouf an de leschte Joeren an d’Mobilitéit investéiert.

Ënnert anerem an den Zuchverkéier an an den Tram, esou ewéi an d'Reorganisatioun vum RGTR-Reseau. An Zukunft wéilt ee virun allem eng Mobilitéit schafen, fir d'Mënsche weider ze beweegen, seet den Nohaltegkeetsminister François Bausch. Et géing net drop ukommen, wéi vill Autoen een op eng Strooss drop kritt, mä et géing drop ukommen, wéi vill Leit an engem Auto respektiv engem Bus oder Zuch sëtzen, sou den Nohaltegkeetsminister.



Fir de François Bausch ass virun allem den Zuchverkéier an der Stater Gare e grousse Problem. Ënnert anerem, well et ëmmer nees zu gréissere Retarden an Ausfäll vun Zich kënnt. Zejoert gouf jo decidéiert, d’Stater Gare auszebauen. No Ouschtere soll de Projet an der Chamber gestëmmt ginn. Déi verschidden Infrastrukture ginn a verschiddene Phase gebaut a solle bis 2023 fäerdeg sinn. Duerno hätt een dann den Enkpass eraus an dat kombinéiert mat aneren Investissementer um Reseau wäert maachen, datt mir méi Kapassitéit kréien an och bei de Verspéidungen et zu Verbesserunge kënnt, sou de François Bausch.



An Zukunft soll awer och d’Stad Lëtzebuerg mat Esch besser verbonne ginn. Dat mat Hëllef vun engem sougenannte séieren Tram. An deem Kontext gëtt den Ament eng Etüd gemaach, déi am Juni soll fäerdeg sinn. Den Tram ënnerscheet sech vun deem an der Stad duerch eng aner Motorisatioun a kann op Deeler vun der Streck mat 100 km/h fueren. Dësen Tram hätt de Virdeel, datt all d'Gebitter wou eng staark Entwécklung stattfënnt gutt kéinte mateneen verbonne ginn an d'Leit net ze vill Zäit verléieren, sou de François Bausch.



Am Kader vun der nationaler Strategie ass den 19. Abrëll eng Konsultatiounsdebatt iwwert d’Mobilitéit an der Chamber geplangt.