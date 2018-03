© Police

D'Beamte vun der "Porte du Sud" hunn zesumme mat hire Kollege vun der Verkéierspolice vun Esch e Mëttwoch an en Donneschdeg am Ganze 5 Verkéierskontrollen duerch. Am Fokus vun de Kontrolle war d'Verkéierssécherheet vun de Kanner. Ënner anerem gouf iwwerpréift, op d'Kanner gestreckt waren, am Kannersëtz souzen, wa si missten, a sech un d'Vitess an der Géigend vun der Schoul gehale gouf.Ënnerstëtzt gouf d'Police vun de Kanner aus dem Zyklus 3.1 an 3.2 aus de Schoule vu Monnerech, Steebrécken, Schëffleng, Leideleng a Recken. D'Kanner hunn net nëmme bei dem Moosse vun der Vitess gehollef, ma och nach dono bei der Kontroll vun de Chauffeuren.Nodeem d'Beamten déi éischt Iwwerpréiwung a Feststellung vun de Beamte vun der Police kontrolléiert goufen, waren d'Kanner un der Rei. Wa keng Reklamatioun war an d'Leit och defensiv gefuer sinn, krute si vun de Kanner en Ouschteree. Sollt ee sech awer net un de Code de la Route gehalen hunn, da gouf et nieft deem, wat ee vun der Police dofir kritt, och e Bild, wat d'Kanner selwer gemoolt hunn. Op de Biller gouf ënner anerem de Verkéiersproblem duergestallt.Ma d'Kanner konnten awer vill méi Ouschtereeër, wéi Biller ausdeelen. Ronn 80 Automobiliste konnte sech iwwer eppes Séisses an iwwer e Luef vun de Kanner freeën.Och an Zukunft wëll d'Police ähnlech Campagne maachen, fir esou méi op d'Sécherheet vun de Kanner opmierksam ze maachen.