Luxtram an OGBL/Reportage Monica Camposeo



Den OGBL kritiséiert dat a gesäit doranner den Haaptproblem fir ze laang Aarbechtszäiten.

D'Aarbechtskonditioune vun den Tram-Chauffere sinn an engem interne Reglement festgehalen. En normalen Aarbechtsdag huet 8 Schaffstonnen an 2 Stonne Paus. Eng Schicht ka maximal bis zu 13 Stonnen hunn. Dat wier ze vill, sou de Christian Sikorski vum OGBL.



Gängeg am ëffentlechen Déngscht an am Transport, also fir Bus- an Zuch-Chaufferen, wiere Schichte vu maximal 11 Stonnen. Hie geet bei Luxtram vun engem Sozial- a Loun-Dumping aus.

Den André von der Marck, Generaldirekter vu Luxtram, kann dës Uschëllegungen net novollzéien. Bei Luxtram selwer hätt sech keen Tram-Chauffer iwwert d'Aarbechtskonditioune beschwéiert. Nëmmen 1% vun de Schichte wieren an den éischte véier Méint vum Tram 13 Stonne laang gewiescht. Am Fall, wou d'Aarbechtszäit iwwert déi virgesinnen 10 Stonnen erausgeet, géing Luxtram eng Primm bezuelen, sou den André von der Marck.

Luxtram weist sech awer kooperativ a bestätegt, dass d'Gespréicher iwwert e Kollektivvertrag scho lafen. Nom 18. Abrëll wiere weider Versammlunge geplangt.

Wichteg wier et, virun allem d'Zukunft vum Tram am Bléck ze halen. Wat dëse Punkt ubelaangt, zéien OGBL a Luxtram un engem Strang.