D'Luxlait kritt e neien Direkter. Dat well den aktuellen Chef vun der Molkerei, de Claude Steinmetz, jo mat der CSV am Zentrum mat an d'Chamberwalen geet.

Aus deem Grond muss hien un der Spëtzt vun der Luxlait ophalen.Am Luxlait-Verwaltungsrot, deen um Donneschdeg beienee war, gouf decidéiert, datt vum 1. Mee un de Gérard Gilles d'Direktioun vun der Genossenschaft um Rouscht iwwerhëlt. Hien ass den Ament den Adjoint vum Direkter an schafft zanter 22 Joer fir d'Luxlait.Wéi eis de Claude Steinmetz géintiwwer sot, géif hien ouni "Regreten" d'Luxlait verloossen - et sinn dann och d'Statuten vun der Molkerei, déi virgesinn, datt wa sech de President oder Direkter fir eng Partei opsetzen, si de Cheffeposte mussen opginn - dat ass am Fall vum Här Steinmetz dann och geschitt, aus Inkompatibilitéitsgrënn also.Bis den 30. Abrëll leet de Claude Steinmetz awer nach d'Geschécker vun der Mëllech-Fabréck um Rouscht, bis datt et zur Successioun kënnt.

17 Joer laang war den CSV-Kandidat fir d'Luxlait aktiv an huet déi nei Molkerei-Installatiounen um Rouscht mat opgebaut, grad wéi d'Plënnere vum Site Märel an d'Biisser Gemeng geleet.