3 Männer, déi sech ënnert anerem wéinst "non-assistance à personne en danger" ze veräntweren haten, sinn en Donneschdeg um Stater Geriicht zu all Kéier 3 Méint Prisong mat Sursis an enger Geldstrof vun 1.000 € veruerteelt ginn. E 4. Mann, dee wéinst Beschiedegung de Prozess gemaach kritt hat, ass iwwerdeems mat enger Geldstrof vun 1.000 € dovu komm, wat der Fuerderung vum Vertrieder vum Parquet entsprach huet. Dogéint sinn déi 3 aner besser ewechkomm wéi gefuerdert.

Fir si hat de Vertrieder vum Parquet nämlech all Kéier ee Joer feste Prisong an eng Geldstrof verlaangt. D'Virwërf un hir Adress wéinst Faiten aus dem August 2013 waren zolitt: Zwee Männer waren deemools owes spéit an der Stad aus engem Bistro geflunn. Ee vun hinnen hat doropshin e Plastikbecher ugefaangen an an de Café gehäit, wouduerch e Canapé beschiedegt gouf. 3 Leit aus dem Bistro waren deem aneren dunn nogelaf: Dee Mann loung op eemol um Buedem a war vu sech, wuel well hie geschloe gi war. Déi 3 haten hien um Buedem leie gelooss a ware fortgaangen, obwuel d'Affer kee Liewenszeeche méi vu sech ginn hat.

De Me Karp, Affekot vun zwee vun deenen 3 Männer, huet en Donneschdeg sou op den Urteelssproch reagéiert: Ech sinn am Fong frou, dass d'Strof vill méi déif gefall ass, wéi dat wat de Parquet gefrot hat, dat heescht hien hat 1 Joer Prisong gefrot, mä meng Clienten hate gesot, si wären onschëlleg, si hätten dat net gemaach, sou datt ech elo mat hinne muss schwätzen, wéi et weider geet.

Ass deemno mat engem Appel vun hinnen ze rechnen? De Me Karp: Een dee seet, en hätt näischt gemaach, deem seng Logik ass natierlech, fir ze soen, da ginn ech léiwer an Appell, wéi mech condamnéieren ze loossen. Mä mat 3 Méint Prisong mat Sursis kann een eventuell liewen, mä wéi gesot et hänkt vum Client of.

De Me Stroesser, Affekot vum 4. Mann, war dogéint ganz zefridde mam Uerteel.

Fir d'Affer gouf et iwwerdeems kee Schuedenersaz.