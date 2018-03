Bei de Gemengewahlen haten d'Sozialisten zu Esch e Verloscht vun 10 Prozentpunkt mussen astiechen. Wéi et an engem Communiqué en Donneschdeg den Owend geheescht huet, hätt d'Sektioun decidéiert sech nei auszeriichten, souwuel um organisatoreschen, wéi och um personellen Niveau.



An dem Kontext gouf ee quasi ganz neien Comité gewielt. Nei Presidentin vun der Escher Sektioun ass d'Taina Bofferding. Si ersetzt de Francis Remackel op dësem Posten. Neie Vizepresident ass de Stéphane Biwer. Op de Poste vun der Generalsekretärin gouf d'Joëlle Pizzaferri gewielt. Organisatiounsekretär ass den Steve Faltz an Trésorier de Marc Even.



Déi nei Presidentin Taina Bofferding sot, dass een de Message vun de Wieler a Wielerinnen verstanen a kritesch hannerfrot hätt. D'LSAP wéilt sech an Zukunft am Dialog mat de Bierger fir eng kohärent Sozialpolitik an eng méi héich Liewensqualitéit staark maachen. Et wéilt ee sech net méi politesch zeréck halen, sou nach d'Taina Bofferding. Déi politesch Konkurrenz misste sech op eng haart, inhaltlech Konfrontatioun astellen.