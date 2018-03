Dat huet d'Partei en Donneschdeg den Owend via Communiqué bekannt ginn.



Déi aner Kandidaten op der Lëscht sinn d'Chantal Gary, d'Fernande Klares-Goergen, de Parteipresident Christian Kmiotek, de Munnerefer Schäffen Steve Schleck an de Porte Parole vun déi jonk Gréng, de Meris Sehovic.



Et ass eng provisoresch Lëscht. Si muss nach vun der Ost-Sektioun vun déi gréng ugeholl ginn. Dat geschitt nom Nationalkongress, den déi Gréng den 30. Juni hunn, wou dann och iwwert de Wahlprogramm ofgestëmmt gëtt.



Déi gréng hunn domat elo hier véier Lëschte komplett, mat deenen si fir d'Chamberwahlen de 14. Oktober wëllen untrieden. Wéi gesot am Oste sinn d'Tête de Liste d'Carole Dieschbourg an den Henri Kox, am Süden trëtt Duebelspëtzt Felix Braz a Josée Lorsché un, am Zentrum sinn et de François Bausch an d'Sam Tanson an am Norden de Camille Gira an d'Françoise Folmer.