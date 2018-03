Ee Blesséierte gouf et an engem Accident en Donneschdeg géint 20 Auer, tëscht Viichten a Groussbus. Zwee Autoe waren anenee gerannt.

Weider mellt den 112, dass an der Nuecht op e Freideg, kuerz no 1 Auer, zu Schengen an der Wäistrooss en Auto a Flame stoung. Am Asaz waren di lokal Pompjeeën.