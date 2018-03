En Donneschdegnomëtten gouf et en Accident, anoch an der Nuecht op e Freideg gouf et 2 Virfäll op eise Stroossen. All kéiers haten d'Chauffere gedronk.

Géint 15 Auer en Donneschdeg krute sech tëscht Éilereng an Zolwer 2 Ween ze paken. Een Auto ass duerch de Schock op d'Säit gekippt an d'Automobilistin gouf méi uerg blesséiert. De Chauffer vum zweete Won gouf liicht verwonnt, hat awer gedronk. De Führerschäin gouf nach op der Plaz agezunn an et gouf protokolléiert.Kuerz no 1 Auer an der Nuecht op e Freideg huet d'Police op der A1 Direktioun Däitschland e Chauffer gestoppt kritt, deen op der Héicht vum Chantier um Gaasperecher Kräiz, wou d'Vitess op 70 limitéiert ass, däitlech méi séier ënnerwee war. Bei der Kontroll huet sech erausgestallt, dass de Mann alkoholiséiert war. Hie war säi Permis duerno lass.Géint 2.30 Auer hat en Auto op der Diddelenger A3 Direktioun Frankräich eng Pann. Een anere Chauffer krut do e Gefier vun de Ponts et Chaussées ze paken, deen d'Plaz ofgeséchert huet. Hien ass geflücht, konnt no enger kuerzer Poursuite awer gestallt ginn. Hien hat gedronk an och hien huet de Führerschäin missen ofginn.