... eng Verkéierspolitik am Intressi vun de Bierger a géint e weidert Militariséiere vun der EU: Dat sinn e puer vun den Haaptpunkten aus dem Programmentworf vun der Kommunistescher Partei fir d'Chamberwalen am Oktober; d'KPL ass domat déi éischt Partei, déi sou eppes virleet.



PDF: Entworf vum KPL-Walprogramm

Konkret fuerderen d'Kommunisten ë.a. eng Hausse vum Mindestloun ëm 20%, déi vum Spëtzesteiersaz op 56% an d'Aféiere vun enger Verméigenssteier. Donieft sollen den Educatiounsbudget ëm 30% an d'Luucht goen, d'aktiivt a passiivt Walrecht vu 16 Joer un agefouert, 50.000 Wunnenge fir ze loune gebaut, regional Spideeler - wéi déi vu Wolz an Nidderkuer - erhalen an ausgebaut, den Transport fir jidderee gratis an d'Arméi als militäresch Formatioun ofgeschaaft ginn.