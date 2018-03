D'Suessemer Gemeng setzt sech nach ëmmer vehement géint de geplangte Bau vum geplangte Contournement zu Käerjeng an, dat obwuel de Projet dëse Mount gréng Luucht vum Regierungsrot krut. D'Nopeschgemeng ass nach ëmmer dovunner iwwerzeegt, datt d'Variant näischt bréngt a fuerdert dowéinst e Moratoire.



Neien Ament am Dossier wier d'Tatsaach, datt déi rezent Miessungen vun de NOx- also de Stéckoxid-Wäerter op der Haaptverkéiersachs zu Käerjeng ënnert den EU-Norme leien. Domadder wier d'Haaptargument vun de Käerjenger däitlech ofgeschwächt an de ganze Projet a Fro gestallt, heescht et an engem Communiqué um Freideg de Moien.

Contournement zu Käerjeng: Bauaarbechten 2020 (05.03.2018) D'Buergermeeschter vu Käerjeng a Suessem si sech beim Sujet net eens. Fir den Transportminister ass awer kloer: Et muss een och emol Stroosse bauen.