D'Ëmverdeelung sollt méi Gerechtegkeet bréngen, de Ranking vun deenen am beschten an am mannsten dotéierte Regioune sollt awer net komplett op d'Kopp geheit ginn, sot deemools den Inneminister Dan Kersch. Si sollte just méi no uneneeréckelen.An awer sollt et all Regioun méi Geld bréngen, wéi virun der Reform. Et gouf de Fonds de Dotation Globale des Communes geschaaft, an dee Fong kommen d'Recettë vun der Gewerbesteier ouni den Undeel vun der Gewerbesteier, deen d'Gemengen direkt dierfen halen.Aus dem Dëppe ginn d'Suen herno nees no nei definéierte Kritäre verdeelt: Haaptfacteur ass nach ëmmer d'Awunnerzuel, hir Densitéit, dat heescht, wéi vill Leit pro Quadratmeter an der Gemeng liewen, et gëtt de sozio-ekonomesche Facteur, wéi vill Leit an der Gemeng am Chômage sinn, den zukünftege Revis kréien, en nidderege Verdéngscht hunn oder Elengerzéier sinn.Pro Sozialwunneng, déi eng Gemeng verlount, gëtt et 1.500 Euro pro Joer.Wéi vill Mënsche schaffen an der Gemeng, an zwar net nëmmen déi, déi bei Betriber schaffen, déi Gewerbesteier bezuelen. Dat ass e wichtege Punkt, well 88% vun de Betriber bezuele keng Gewerbesteier.Déi eng Gemenge ware frou, well se duerch d'Reform méi Recettë kruten, anerer net, well se laangfristeg manner kréichen, fir déi sinn temporär Kompenséierungsmoossname virgesinn. Op alle Fall gouf et genuch kontrovers Diskussioune ronderëm de Sujet, am Freideg Nomëtteg solle mer jo dann déi neisten Nouvellen dozou kréien.