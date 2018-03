Et sollt een ofwaarden! Lëtzebuerg weist jo keng russesch Diplomaten aus a reagéiert domatter méi moderat op d'Affär Skripal ewéi aner EU-Staaten. Den Ausseminister Jean Asselborn huet e Freideg de Moien an der zoustänneger Chamberkommissioun Explikatioune ginn. D'Deputéiert vun alle Faarwe stinn hannert der Positioun vum Ausseminister.

D'Gefor vun enger Eskalatioun, aus där een net méi erauskënnt, ass grouss. E grousse Konflikt, en neie kale Krich mat Russland misst evitéiert ginn, aus europäescher, wéi aus Lëtzebuerger Siicht, seet den Ausseminister Jean Asselborn.Wa mer op de Wee vun Expulsioune ginn, kënne mer eis bal sécher sinn, datt eis Ambassade zu Moskau net méi besteet.Et misst een ofwaarden, wat d'Enquête ergëtt, seet den Ausseminister, deen net ausschléisst, datt d'Saach ni opgekläert gëtt.De Ball flaach hale soll een elo emol, mengt och den CSV-Deputéierte Laurent Mosar. Well hei ass jo amgaangen e Kriminalroman, wéi den John le Carré en net hätt besser kënne schreiwen, op der Insel ze passéieren. Da soll een awer emol ofwaarden, wat déi definitiv Konklusioune wäerte sinn.Wat de Laurent Mosar awer perséinlech stéiert, ass dat d'EU hei eng gutt Geleeënheet verpasst huet, fir mat enger Stëmm ze schwätzen.Ähnlech gesäit et den DP-Europadeputéierte Charles Goerens, deen och present war. Fir hien ass dës Affär en totalen Echec fir d'europäesch Aussepolitik. D'EU bréngt et nees fäerdeg, fir sech mat zwee Gesiichter ze presentéieren, wat net gutt ass. An der Unioun gëtt et eng Persoun, déi dofir kompetent ass, datt ass d'Madamm Mogherini, hannert der sech déi 28 Ausseminister sollen effacéieren. Och wa d'Minister eng Decisioun geholl hunn, solle si sech no baussen hin net äusseren, mä dat d'Madamm Mogherini maache loossen, esou de Charles Goerens.Och d'ADR steet hannert der Positioun vum Ausseminister Asselborn, den Deputéierte Fernand Kartheiser kritiséiert éischter de Premier Xavier Bettel. De Jean Asselborn hätt déi richteg Aktioun geholl, ma de Xavier Bettel hätt missen am Conseil européen méi maachen, wéi just d'Formulatioun vun "high probability" a keng aner Erklärung unhuelen. Et hätt een am Conseil européen eng méi virsiichteg an nuancéiert Formuléierung misse fannen.Den Ausseminister Jean Asselborn huet iwwregens nach eemol betount, datt Lëtzebuerg sech solidaresch mat Groussbritannien géng weisen.