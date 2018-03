D'Depote vun de Clientë sinn ëm 12% an d'Luucht gaangen op 31,5 Milliarden.

Vun der Spuerkeess sinn et um Freideg d'Chiffre vum Geschäftsjoer 2017.Den Ëmsaz ass ëm bal 5% op iwwer 45,5 Milliarden Euro geklommen.D'Depote vun de Clientë sinn ëm 12% an d'Luucht gaangen op 31,5 Milliarden.Et goufe Prêten a Kreditter an Héicht vu bal 21 Milliarden accordéiert.Den Netto-Benefice blouf mat 240 Milliounen Euro stabel.