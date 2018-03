© RTL Grafik

Op der Plëss huet d'Staatssekretärin e Freideg d'Tourismus-Saison 2018 lancéiert. Lëtzebuerg géif Rekordzuele schreiwen, wat d'Iwwernuechtungen ugeet. Méi wéi 3 Milliounen hätt een an der leschter Saison gehat.



Ënnert dem Numm "Explore Luxembourg" kann ee sech op der Plëss iwwer d'Touristenattraktiounen an all de Regiounen informéieren. E Freideg an e Samschdeg stellt Lëtzebuerg sech an enger Rei Chalete vir. Et fënnt een déi regional Touristebüroen Éislek, Guttland, Musel, Minett a Stad, an och ee Stand iwwert de Mëllerdall, Muséeën an Aktivitéite fir Kanner.



Och dat klengsten Duerf vu Lëtzebuerg ass vertrueden. Randschelt huet nëmmen een eenzegen Awunner, d'Duerf ass awer wéinst der Kierch, engem Musée an der schéiner Natur bekannt. „Ee klénge Geheimtipp fir Touristegruppen", seet d'Elisabeth Ney vum Musée Thillenvogtei. Do kritt een d'Aarbecht um Land vu virun 100 Joer gewisen an et kann ee selwer mat upaken.