Nieft enger ganzer Rei vu méigleche formellen Oppositioune gëtt et am Avis vum Staatsrot zum Gesetzprojet iwwert den Dateschutz, deen zanter e Freideg virläit, souzesoen eng „Bäckeschdose“ richteg Oppositions formelles!

Dass de proposéierte Gesetztext deen aktuellen ersetzt, irritéiert de Conseil d'Etat ewell, deen donieft och net versteet, firwat d'Politik op de Wee vun zwee Gesetzprojete goung. Soudass sech de Staatsrot freet, ob et net méi kohärent gewiescht wär, un dat aktuellt Gesetz fréckelen ze goen. Eng ganz Rëtsch formell Oppositioune sinn d'Resultat dovun.

Dateschutz - Staatsrot / Reportage Eric Ewald



Sou bréngt den Artikel 1 ënner anerem de Problem mat sech, dass et net ee Regime vun Dateschutz fir all d'Secteuren, Spréch den ëffentlechen an de privaten, gëtt. Dowéinst gëtt et fir deen Artikel eng Opposition formelle. Dann ass de Staatsrot strikt dogéint, op Grond vun Uerteeler vum Verfassungsgeriicht, dass den Artikel 7 festleet, dass d'national Dateschutzkommissioun d'Muecht huet, fir Reglementer z'ergräifen. De Conseil d'Etat stéisst sech och drun, dass am Artikel 12 d'Kompetenze vun der CNPD net definéiert sinn, wat virun allem d'Dispositiounen a Saache Reklamatiounen ugeet. Formell Oppositioune ginn donieft festgehalen zum Artikel 23, an deem et ëm de Profil vu Membere vun der nationaler Dateschutzkommissioun geet, an zum Artikel 30, dee keng Altersgrenz vu 65 Joer virgesäit.

Weider Kritikpunkte sinn den Artikel 50 an d'Redevancë fir d'CNPD, den Artikel 51 an d'Strofen, laanscht déi Etablissements publics komme kéinten, privat Entitéiten dogéint net, an den Artikel 52 a méiglech Astreinten. Mat Oppositions formelles ginn donieft den Artikel 54 beluecht, dee sech mam Verbuet oder mam Stopp vun engem Traitement beschäftegt, den Artikel 56, an deem et ëm d'Publikatioun vun Décisioune vun der nationaler Dateschutzkommissioun geet, an den Artikel 66, deen den Traitement vun Donnéeën zu wëssenschaftlechen, historeschen oder statisteschen Zwecker zum Inhalt huet. Hei sollten d'Derogatioune preziséiert ginn. Zu gudder Lescht gefalen dem Staatsrot den Artikel 67 net, deen ëm Obligatioune fir Responsabler vun engem Traitement dréint, an den Artikel 68. Dora geet Rieds iwwert den Traitement vun Donnéeën duerch Gesondheetsservicer.

Mat all deene formellen Oppositiounen dierft et schwiereg ginn, de Gesetzprojet 7184 nach an dëser Legislaturperiod duerch d'Chamber ze kréien!