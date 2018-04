Eng Majoritéit vun de Lëtzebuerger iwwer 18 Joer war do derfir: 56%. Vun deene waren 18% total derfir an 38% ënner gewësse Konditiounen. 41% si géint eng Legaliséierung vum Cannabis.



Den Ament ass eng komplett Legaliséierung vum Cannabis net op der politescher Agenda, mä wéi positionéiere sech déi verschidde Parteien, déi den Ament an der Chamber vertruede sinn? Gëtt de Cannabis e Sujet am Wahlkampf?

Blo-Rout-Gréng wëllen de medezinesche Cannabis fir therapeutesch Zwecker erlaben. E Pilotprojet fir zwee Joer soll kommen, ass awer nach net gestëmmt. Méi wäit wollten déi 3 Parteien awer net goen, hate keng Entkriminaliséierung, keng Legaliséierung am Regierungsaccord festgehalen. Eenzel gekuckt weise se sech awer méi oppen.





Cannabis(Deel 1)/Reportage Carine Lemmer



D'zum Beispill ass fir eng Entkriminaliséierung vun de liichten Drogen, seet de Generalsekretär Yves Cruchten. Jonker sollen net wéinst dem Konsum schwéier Konsequenze mussen droen. D'Jusoe géife méi wäit goen, mä fir d'Sozialiste wär de Cannabis fir medezinesch Zwecker en éischte Schrëtt. Et misst ee sech och praktesch d'Fro stellen, wou een de Cannabis géing hierkréien. Wier dëst eng Initiativ vum Staat oder éischter privat? Dat misst een nach an de Parteigremien diskutéieren.

De grénge Parteipresident Christian Kmiotek ass méi direkt an der Fro no der Legaliséierung. Déi Gréng wären do derfir, seet hien. Dat wier just fir Erwuessener an dat misst encadréiert ginn. Et misst een vill Preventioun maachen. Opgekläerten Erwuessener kéinten da selwer decidéieren.

D'DP weist sech och liberal an ass fir eng staatlech kontrolléiert Legaliséierung, esou den Deputéierte Max Hahn. Fir Cannabis ze konsuméieren, misst een de Wee an en Drogemilieu sichen. D'Qualitéit wier net séchergestallt an de Kontakt mat aneren Droge wier da méiglech. Et misst een d'Pist vun enger staatlech kontrolléierter Legaliséierung upeilen. Et missten awer nach vill Froe gekläert ginn, fir eng staatlech Legaliséierung, sou d'Demokratesch Partei.





Cannabis (Deel 2)/Reportage Carine Lemmer



Déi gréissten Oppositiounspartei – d'CSV – bleift virsiichteg. D'Deputéiert Martine Mergen sot, datt si sécher net eng komplett Legaliséierung géinge fuerderen. De Problem mat den Nopeschlänner wier net geléist. Dat wier eng onméiglech Geschicht.

D'ADR huet eng generell Approche zur Drogeproblematik, seet de Gast Gibéryen. Drogesüchteger gehéieren an eng Therapie an net an e Prisong. Leit, déi an enger Ofhängegkeet sinn, sollen an eng Therapie goen. D'Leit sollen ënner medezinescher Kontroll Drogen oder Ersazdroge kréien. De Cannabis soll fir therapeutesch Zwecker nees ënnert der Kontroll vun engem Dokter legaliséiert sinn. Et wier een awer dergéint, fir eng generell Legaliséierung.

Déi Lénk par Konter hu scho laang d'Positioun, datt de Cannabis soll entkriminaliséiert ginn, seet de Spriecher Gary Diederich. Et misst een ophalen, eng douce Drog ze kriminaliséieren. Et geet drëm, fir ee ganz responsabele Gebrauch dovunner kënnen ze léieren. Déi aktuell Legislatioun ass iwwerlieft.

Wéi d'Parteie sech am Endeffekt virum Walrendez-vous am Oktober positionéieren, musse se nach definitiv, wa se da wëllen, an hire Wahlprogramm schreiwen.