© RTL-Archiv

Konkret Zuele goufe keng genannt.

De Protest riicht sech deemno géint d'Konditioune vun der Haft.

De Prisong wier iwwerbesat, Mënscherechter géife net agehale ginn, et géif schlecht Aarbechtskonditioune ginn an d’Preparatioun op en Nees-Aglidderen an d’Gesellschaft wier och sub-optimal, soen d'Prisonéier.

Zu Schraasseg sinn den Ament gutt 700 Leit ënnerbruecht. Wann den neie Prisong um Uerschterhaff zu Suessem a 4 Joer fäerdeg ass, bitt dee Plaz fir eng 400 Detenuen.