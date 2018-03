Um Samschdeg de Moie géint 7.20 Auer koum et tëscht Béiwen op der Attert an Useldeng zu engem uergen Autosaccident.

© Domingos Oliveira/RTL

Zwee Gefierer sinn aus bis elo ongekläerter Ursaach aneneegerannt.



D'Kollisioun war esou uerg, datt de Chauffer aus dem rouden Auto huet missen erausgeschnidde ginn. 40 Minutten huet et gedauert, ier se den 18 Joer Joer jonke Chauffer aus dem Gefier kruten. Och den zweete Chauffeur gouf schwéier blesséiert.



En drëtten Auto koum net laanscht d'Accident an ass sengersäits an ee vun den accidentéierte Gefierer gerannt.



De Samu, d'Police an d'Pompjeeën waren op der Plaz - d'Strooss huet misste gespaart ginn.





Den 112 mellt e Brand an engeman der Rue Phillipart e Freideg den Owend kuerz no 19 Auer. D’Pompjeeë vu Péiteng an Déifferdeng waren am Asaz, grad wéi och den Escher Samu. Et gouf awer kee blesséiert.

Tëscht Iermsdref an der Bricherhaff krut da kuerz virun 21.30 Auer e Freideg den Owend en Automobilist e Wëllschwäin ze paken an ass doropshin accidentéiert. D’Secouristen aus der Fiels a vun Iermsdref hu sech ëm déi liicht blesséiert Persoun gekëmmert.