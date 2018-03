Doranner gëtt kloer formuléiert, dass et keng Stagë soll ginn, fir déi een net och bezuelt gëtt. Egal, ob de Stage fräiwëlleg gemeet gëtt oder verflichtend wier.

Virun e puer Wochen hat den Aarbechtsminister jo nach mat der ACEL e Projet de loi virgestallt, mat deem Stagiairen en neie Statut kréien. Doranner gouf awer och festgehalen, dass de konventionéierte Stage weiderhin net bezuelt gëtt. Dat och fir kengem Student Steng an de Wee ze leeën. D'Remuneratioun war nämlech dacks e Grond fir e Patron, fir kengem Student e Stage z'accordéieren.



Communiqué:



Keine Arbeit ohne Bezahlung! UNEL lanciert Petition zum neuen Praktikagesetz



Eineinhalb Wochen nachdem die Schüler*innen- und Studierendenorganisation UNEL sich mit dem Arbeitsminister Schmit über die Reform zum Praktikagesetz ausgetauscht hat, veröffentlicht sie nun eine Petition mit Forderungen an den Arbeitsminister. Im Petitionstext macht die UNEL klar, dass es für sie keine Arbeitsleistung ohne Bezahlung geben darf. Sie fordert unter anderem ein Entgelt, egal ob freiwilliges oder Pflichtpraktikum und wollen, dass dem Qualifikationsgrad des Studierenden Rechnung getragen wird.

Die Studierendenorganisation erhofft sich mit Hilfe der Petition vor allem Studierenden, die es sich nicht leisten können unbezahlte Prakitkastellen zu besetzen, Gehör zu verschaffen. "Bis jetzt werden prekäre Arbeitsverhältnisse in Praktika in Luxemburg kaum thematisiert, obwohl bereits jetzt ein Großteil der Ausschreibung kein Entgelt vorsieht. Das Schaffen einer neuen Gesetzesgrundlage für Praktika eröffnet die Möglichkeit dieser Praxis ein Ende zu setzen. Es gilt sie nun zu nutzen", so Lisa Kersch, Co-Pressesprecherin der UNEL.



LINK: Petitioun



Erklärunge vun der UNEL: