Grouss Neierung bei RTL-Radio Lëtzebuerg. Zesumme mam Robotics & Automation Lab a Kalifornien ass et den Techniker gegléckt, deen éischte Sprooch-Robotter z’entwéckelen, deen eegestänneg eng Radiossendung fuere kann.

D’Maschinn gouf unhand vun engem elektroneschen Dictionnaire gefiddert an ass elo no 5 Joer prett, fir an den Asaz ze kommen.

D’Stëmm vun dëser Maschinn gouf mat hëllef vu modernster Computertechnik esou natierlech, wéi nëmme méiglech gemaach. An dat och op Lëtzebuergesch.

D’Maschinn ka bannent Mikrosekonnen hir Stëmmung, awer och de Sazbau änneren. Esou kënne mer garantéieren, dass de Roboter esou spontan, wéi nëmme méiglech agéiert. Dat eenzegt, wat mir nach musse maachen, ass de Module ze programméieren, an en op d’Musek, déi a sengem Programm, leeft ze preparéieren.

Duerch de WLAN kann hien a nëmme kierzter Zäit ob Newsportaler zougräifen an ass domat ëmmer um neiste Stand vun der Technik.

Et war eis eng Investitioun wäert, well domat confirméiert RTL op en neits d’Leaderpositioun um Marché, esou den David Gloesener Head of Radio Programmes bei RTL Lëtzebuerg.





Extrait David Gloesener



D'Plexi stellt sech vir



An och d'Plexi freet sech op seng éischt Sendung dëse Sonndeg op RTL Radio Lëtzebuerg. Éiert et awer esou wäit ass, wollt hat sech den treien Nolauschter emol kuerz virstellen: