Beim Feier an engem Haus soll kengem Mënsch eppes geschitt sinn, ma wéi et heescht, wier awer eng Kaz dobäi gestuerwen.

© Lothar Kohnkow (facebook)

Wéi d'Pompjeeë vu Péiteng op hirem Facebooksite schreiwen, wier d'Famill zum Moment vum Brand net doheem gewiescht. D'Pompjeeë konnten dann nach e Mupp an e Mierschwéngchen aus dem Haus retten, ma fir d'Kaz koum all Hëllef ze spéit.Nieft de Péitenger Pompjeeën waren och hir Kollege vum Sadiff, de Samu vun Esch, d'Rettungsdéngschter vu Péiteng an Déifferdeng an d'Police vun Déifferdeng an Esch op der Plaz.