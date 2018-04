© Jean Walté

Iwwregens léif Fraen, wann Dir op Bretzelssonndeg vun ärem Léifsten eng Bretzel krut, an déi och akzeptéiert hutt, ass et op Ouschteren un iech, him en Ouschteree ze schenken.Op dës Traditioun de Begrëff "de Kuerf kréien" zeréck. Huet d'Fra d'Bretzel net akzeptéiert, huet si dem Mann traditionell e Kuerf mat ginn.Zu Suessem beim Schlass nees déi traditionell Ouschtereeër-Sich, dat e Sonndeg vun 10 Auer un an op fir Grouss a Kleng.Wa mer scho vun Traditioun schwätzen komme mer net laascht Emaischen zu Nouspelt oder Émaischen an der Stad.Zu Nouspelt ass et dëst Joer déi 62. Editioun a schonn e Samschdeg den Owend ass et mat engem Concert vun der Band Providers lassgaangen. Um Sonndeg an um Méindeg da kann ee sech op d'Juegt no de Péckvillercher maachen, déi op 15 verschidde Stänn vun den "Aulebäcker" ugebuede ginn. Wien hei awer nach sécher vun all Zort vun den numeréierten a limitéierte Villercher ee kréie wëll, fënnt am Beschte ganz fréi um Méindeg de Wee op Nouspelt. Weider gëtt et awer och nach vill aneres ze kucken a fir Animatioun fir déi Grouss an déi Kleng ass gesuergt. De komplette Programm gëtt et op emaischen.lu Kulturell net manner interessant ass dann Émaischen um Fëschmaart an der Stad, déi vum Comité Alstad organiéséiert ass. Och op dëser 191. Editioun dierf de Péckvillchen net feelen. Mat dëst Joer enger Avant-Premier: Et gëtt den éischten 3D gedréckte Péckvillchen. Donieft ass mat vill Musek an engem flotte Programm dofir gesuergt, datt sech op Ouschterméindeg keen um Fëschmaart soll langweilen. Weider Informatioune ginn et um Internetsite vum Comité Alstad Zu Gréiwemaacher ginn dann op Ouschtere 7 Ausstellungen am Kader vum Maacher Aart organiséiert.Weider ginn et vill flott Méiglechkeeten, fir de verlängerte Weekend an d'Feierdeeg ze verbréngen. Esou fänkt den 1. Abrëll d'Saison am Rëmelenger Minnemusée un, de Beetebuerger Park huet virun enger Woch seng Dieren opgemaach an och de Päiperleksgaart zu Gréiwemaacher ass nees op.