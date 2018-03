© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg

Dobäi gouf et fir déi zweete Kéier eng grouss Liichtshow, déi op d'Beeforter-Buerg, e Bauwierk aus dem 11. Jorhonnert, projezéiert gouf. D'Liichter waren dobäi op d'Musek ofgestëmmt.Wien dës Show awer verpasst huet, huet op Ouschtersonndeg nach eng weider Kéier d'Chance, sech dëse Spektakel unzekucken an natierlech ginn et och Biller am Journal op Télé Lëtzebuerg.