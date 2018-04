Zu Esch op der Benelux-Plaz huet kuerz virun 1 Auer an der Nuecht op e Sonndeg en Auto geflaamt.

© RTL Moible Reporter

D'Feier war séier ënner Kontroll an et gouf och kee blesséiert.





© RTL Moible Reporter © RTL Moible Reporter

Den 112 mellt nach 2 Asätz fir d’Rettungsdéngschter am Laf vum Samschdeg den Owend.

Zu Bouneweg kruten sech an der Rue Pierre Kréier géint 20.30 Auer e Moto an en Auto ze paken. Dobäi gouf et ee Blesséierten.

Zu Elleng hat eng Gas-Fläsch Feier gefaangen.