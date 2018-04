An der Munnerefer Strooss zu Fréiseng gouf en Automobilist géint 1 Auer an der Nuecht op e Sonndeg kontrolléiert.

De Mann hat, wéi gesot, kee Permis a keng gëlteg Pabeiere fir säin Auto.

De Won gouf saiséiert an de Mann ka sech viru Geriicht veräntwerten.

Da goufen nees 5 Führerschäiner agezunn duerch Alkohol um Steier

3 mol an der Stad, zu Walfer an zu Dikrech goufe Chauffeuren erwëscht, déi ze déif an d’Glas gekuckt haten.



Hei den Detail:

21.15 Auer zu Walfer an der Route de Diekirch

22.15 Auer an der Stad um Bd. Royal

3.15 Auer zu Dikrech an der Rue Clairefontaine

5.00 Auer an der Stad an der Côte d’Eich

5.15 Auer an der Stad an der Rue de Hollerich