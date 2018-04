Eng vun de Persounen hat schwéier Blessuren am Gesiicht virzeweisen, déi aner gouf esouguer mat engem Messer liewensgeféierlech blesséiert. Eng drëtt Persoun, déi an d'Situatioun verwéckelt war, konnt kuerz drop ugetraff ginn. D'Ermëttlunge vun der Police lafen.Da mellt d'Police nach e puer Abréch um Ouschtersonndeg an an der Nuecht op en Ouschterméindeg:Dat zuan der Rue Sigefroi, tëscht 10 a 16 Auer, dann zuan der Rue de la Gendarmerie tëscht 11 an 19.30 Auer. Zuan der Rue Widderbierg, tëscht 17.30 an 23.40 Auer. Dann zuan der Rue St. Desert an zuan der Arelerstrooss, dat géint 2.30 respektiv 3 Auer.