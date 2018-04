© Archiv

D'Beamte vun der Police hunn d'Männer dobäi gesinn, wéi si probéiert hunn an e Camion anzebriechen, deen op engem Parking fir Camionen a Camionnetten zu Uewerkuer stoung. D'Polizisten hunn d'Männer verhaft an dobäi nach geklaute Wuer séchergestallt.De Parquet gouf informéiert an d'Männer goufe verhaft a koumen schonn um Méindeg de Moien virun den Untersuchungsriichter. D'Gefier, esou wéi déi geklaute Wuer, gouf saiséiert.Da mellt d'Police nach e puer Abréch um Ouschtersonndeg an an der Nuecht op en Ouschterméindeg:Dat zuan der Rue Sigefroi, tëscht 10 a 16 Auer, dann zuan der Rue de la Gendarmerie tëscht 11 an 19.30 Auer. Zuan der Rue Widderbierg, tëscht 17.30 an 23.40 Auer. Dann zuan der Rue St. Desert an zuan der Arelerstrooss, dat géint 2.30 respektiv 3 Auer.