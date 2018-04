Ee Fall mellt d'Police géint 23.30 Auer, wou en Automobilist mat sengem Gefier an en Auto, deen op der Säit stoung, gerannt ass. Dat zweet Gefier ass dann esouguer nach an en drëtte Won geknuppt. De Chauffeur huet sech du bei der Police gemellt, fir den Accident matzedeelen. Well den Alkoholtest awer positiv war, gouf de Permis agezunn. Wou genau dëst geschitt ass, ass net präziséiert.Net esou éierlech war e Mann zu, deen do géint Mëtternuecht an en anert Gefier gerannt war an einfach fortgefuer ass. D'Beamte vun der Police konnten de Chauffeur awer séier ermëttelen a kontrolléieren. Och hien huet kee Permis méi.Zuass da géint 5 Auer de Polizisten dann e Mann gemellt ginn, deen am Zick-Zack duerch d'Avenue des Alliés gefuer ass. Kuerz dono hunn d'Beamten den Auto du konnten erëmfannen, de Chauffeur souz nach hannert dem Steier, huet awer fest geschlof. Och hien hat ze vill gedronk an huet de Permis dierften ofginn.Da stinn nach 4 weider Fäll am Policebulletin, wou de Permis agezu gouf. Datt um Val de Hamm, an de Route d'Esch an an der Rue de Bonnevoie an der, esou wéi tëscht