Zu Nouspelt war et dëst Joer déi 62. Editioun an och um Ouschterméindeg konnt ee sech op d'Juegd no de Péckvillercher maachen, déi op 15 verschidde Stänn vun den "Aulebäcker" ugebuede ginn.Wien hei awer nach sécher vun all Zort vun den numeréierten a limitéierte Villercher ee kréie wollt, huet am Beschte ganz fréi um Méindeg de Wee op Nouspelt fonnt.Kulturell net manner interessant ass dannorganiséiert gëtt.Och op dëser 191. Editioun huet de Péckvillchen natierlech net dierfte feelen. 2018 gouf et den éischten 3D-gedréckte Péckvillchen.Donieft war mat vill Musek an engem flotte Programm dofir gesuergt, datt sech op Ouschterméindeg keen um Fëschmaart konnt langweilen.