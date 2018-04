D’Jugendpartei JDL wënscht sech dann, mat op d'mannst 11 jonken Kandidaten op de Parteilëschten vertrueden ze sinn. Inhaltlech wëllen déi jonk Politiker mat méi flexibelen Ëffnungszäiten fir d’Butteker punkten .

De Claude Schommer, President vun der JDL, a seng Parteikollegin Carole Hartmann, stelle fest: Um 18 Auer sinn nach vill Leit an der Stad ënnerwee. Mä d’Butteker maache grad ëm déi Zäit zou. Déi jonk Politiker wënsche sech eng Liberaliséierung vun den Ouvertureszäiten. Dat géif de Clienten an de Geschäfter zegutt kommen. An och d’Stad beliewen.

„Grad elo um 18 Auer, wou vill Leit aus de Büroen erauskommen a mat der Aarbecht fäerdeg sinn, ginn d'Butteker an der Foussgängerzon zou. Et wier vu Virdeel, wann eben all d'Butteker méi laang kéinten opmaachen. An der Woch zum Beispill bis 20 Auer. Jiddweree soll kënne vu méi flexibelen Ëffnungszäite profitéieren“, sou d’JDL-Vertrieder.

Wa Salariéë méi spéit schaffen, soll dat fir si keng Nullronn sinn, betount d'JDL. Wichteg wier virun allem, dat all Butteker méi Méiglechkeeten hunn an och mam Online-Handel besser mathale kënnen. D’Gesellschaft hätt sech ebe verännert, ze streng Regelungen, wéini Butteker zoumaachen mussen, wieren net méi zäitgeméiss, seet de Claude Schommer.

A punkto eegen Zukunft wënscht sech d'JDL, datt d'Mammepartei DP op d'mannst 11 vun de 60 Kandidaten ënnert 35 Joer op de Lëschten opstellt. Dat wier mol eng éischt Erausfuerderung. An da mussen nach d'Wieler vu méi Flexibilitéit iwwerzeegt ginn.