© Pierre Weimerskirch

Sech fir de Fridden an der Welt staark maachen, wier grad an der aktueller weltwäit politescher Konstellatioun wichteg, esou och d’Grondstëmmung bei der Friddensmanifestatioun zu Büchel a Rheinland-Pfalz.

Knapp 300 Leit hu sech friddlech zesummefonnt, fir op d'mannst eng Präsens ze weisen. Ënnert de Manifestanten och ee Grupp vun 20 Lëtzebuerger.





Am Grand-Duché soll nees eng Friddensbeweegung entstoen, Initiativen, déi et elo scho ginn, sollen erëm dynamiséiert ginn.



Et wëll ee kucken, wat ee gemeinsam an enger Plattform ka beweegen. Diskussiounen zu Lëtzebuerg solle frësch lancéiert ginn, dat an engem weltwäit politesch komplizéierten Ëmfeld.