Nom Sëtzstreik e Freideg den Owend am Prisong zu Schraasseg, krute mer um Dënschdeg confirméiert, dass et am Virfeld dovunner schonn zwou Reunioune gouf, tëscht enger Delegatioun vun Detenuen, Vertrieder vum Parquet, der Prisongsdirektioun an dem Ombudsmann.

D’Streikaktioun e Freideg, déi no annerhallwer Stonn eriwwer war, an annoncéiert gouf, hat deemno en symbolesche Charakter, well d’Prisonéier op verschidde Mëssstänn am Prisong an am Justizwiesen wollten opmierksam maachen.

D’Mediatrice Claudia Monti huet eis um Dënschdeg de Moien am RTL-Interview erkläert, dass eng vun den Haaptrevendicatioune vun den Detenuen, de projet de loi iwwert d’execution des peines ass.

Dee wier um Instanzewee, géif awer vill ze laang schleefen.

En Dar am A, deen den Ombundsman kann novollzéien, ass och d’Recours-Méiglechkeet, déi et net géif ginn a Fäll vun der sougenannter aménagement des peines. Dëst betrëfft also en Oplackeren vun der Strof no op d’mannst engem Drëttel vun der Strofzäit. D’Detenuen hätten awer keng Appel-Méiglechkeet. Eng nei Chamber um Geriicht soll deemno geschafe ginn, wou esou en Appel ka presentéiert ginn.

Dat selwecht gëllt och wat intern Disziplinar-Strofen am Prisong uginn. Och hei géif d’Recours-Méiglechkeet ze laang schleefen, an dacks wier d’Strofzäit schonn ofgelaf, ier de Recours iwwerhaapt duerch ass.



