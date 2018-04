Ëmmer nees kommen Nouvellen aus Westafrika iwwer Attentater vun IS-noe Mouvementer op westlech Ciblen, sou wéi nach virun engem Mount op d'franséisch Ambassade am Burkina Faso, wou et 16 Doudeger gouf.D'Sécherheet vun Expatriéierten an deem Deel vun Afrika ass also en aktuelle Sujet: fir den Ament wunnen a schaffen eng 30 lëtzebuergesch Staatsbierger am Burkina Faso, dem Niger an dem Mali. Déi meescht Lëtzebuerger, nämlech 14, sinn am Mali, sief dat fir d'Entwécklungshëllef oder d'Zesummenaarbecht mat de lokale Police-Unitéiten an deem Sahel-Land.

Dat äntwert de Kooperatiounsminister Romain Schneider op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Nancy Arendt.



Wéi et heescht wiere schonn Efforten ënnerholl ginn, fir dës Leit an hire Missiounen ze schützen, sou zum Beispill an de Gebailechkeete wou se schaffen a verbessert Kommunikatiouns-Moyenen. Nom rezenten Attentat am Burkina Faso sollen dës Missioune weider securiséiert ginn, sou wéi et och aner westlech Länner maachen.



D'Sécherheet vum Personal priméiert op alles anescht, wann et also zu Menacë kënnt, gëtt d'diplomatesch Präsenz mat den aneren europäesche Länner ofgestëmmt, sou nach de Minister a senger Äntwert.



PDF: Äntwert op d'parlamentaresch Fro vum Nany Arendt