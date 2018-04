An der Zone industrielle Monkeler zu Esch koum et en Dënschdeg zu zwee Accidenter, déi fir Chaos am Trafic gesuergt hunn. Och eng Persoun gouf blesséiert.

4 Camionen an 1 Camionnette waren an déi 2 Accidenter implizéiert. Eng Persoun ass blesséiert ginn an ass an d'Spidol komm.D'Zone industrielle Monkeler ass fir den Trafic gespaart.