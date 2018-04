Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Police

E Méindeg huet d'Police eng gréisser Verkéierskontroll am Beräich vun der Stad duerchgefouert. Iwwerdeems ass de Beamten e Camion op der Tréierer A1 opgefall, dee seng Wuer, déi en transportéiert huet, net richteg geséchert hat.Dobäi huet et sech ëm e puer tonneschwéier Bauelementer aus Bëtong gedréit. Net nëmme waren dës Deeler net korrekt geséchert, mee och déi maximal Héicht, déi um Camion dierf geluede sinn, gouf däitlech iwwerschratt. De Chauffeur gouf doropshi protokolléiert, de Camion immobiliséiert an d'Charge gouf mat Hëllef vun engem Kran op en anere Camion ëmgelueden.Am ganze goufe bei der Verkéierskontroll 36 Verstéiss géint de Code de la Route verzeechent.