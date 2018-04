Gemeng Fëschbech huet Bedenken/Reportage Joel Detaille



Bis ewell ass de Projet nach net an dréchenen Dicher, ma e gëtt awer schonn ëmmer méi konkret, och wann den Ament nach Ëmwelt-Etüden am Gaang sinn.

Zwee Wandrieder sollen op d'West-Säit vun der Uelzecht hikommen an der 4 op de sougenannte Rollengerbierg, e Feld tëscht Lëntgen an der Gemeng Fëschbech. A genee do an der Gemeng gëtt sech dogéint gewiert.De Joël Detaille huet sech mam Buergermeeschter Fränk Daems ënnerhalen an ass gewuer ginn, dass et direkt e puer Grënn fir déi Oppositioun gëtt.