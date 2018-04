Wéi bei de Gemengewahlen zejoert, wëll een och bei de Chamberwahlen am Oktober verfueren. Den Zentrum fir politesch Bildung wëll do zum Beispill um Prinzip vun de Jonke fir déi Jonk festhalen, huet en Dësnchdeg den Direkter vum Zentrum, de Marc Schoentgen, bei de Kollege vun der Televisioun erkläert. Vun uewen erof de Jonken eppes virdiktéieren, wier dee falsche Wee. Si musse selwer aktiv hir Meenung kënne bilden an do gräift een op déi klassesch, mee och op nei Moyenen zeréck.

Et misst een, esou de Marc Schoentgen, alleguerten d'Kanäl notzen, déi et gëtt fir déi jonk an och net méi sou jonk Leit ze erreechen. Dozou gehéieren déi klassesch Kanäl, also Schoulen, Jugendhaiser oder déi traditionell Broschüren, awer och iwwert den Internet oder déi sozial Medien, e Beräich, deen an nächster Zäit soll ausgebaut ginn.

Bei de jonke Leit géif een op jidder Fall weider op vill politeschen Interessi stoussen, esou de Marc Schoentgen. Et wier just eng nei Form vun Interessi, wéi nach virun engem Joerzéngt. Och kéime vill Froen op duerch international Personnagen, déi polariséiere géifen. Sief do zum Beispill un den amerikanesche President geduecht.





Virun allem déi Jonk sinn nämlech extrem staark mediatiséiert, kréien dohier alles mat a stelle sech natierlech Froen iwwert politesch Figuren. Dës Froen, déi deels mat Angscht gekräizt sinn, mussen da sou verständlech wéi méiglech beäntwert ginn.